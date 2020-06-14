برلماني: دور مصر التاريخي أهلها لرئاسة الصندوق الإفريقي لمكافحة كورونا

أكد النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، أن اختيار مصر لرئاسة الصندوق الإفريقي لمكافحة فيروس كورونا دليل واضح على الدور الكبير والتاريخي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القارة الإفريقية.

وقال الكوراني إن جميع دول القارة السمراء تقدر دور الزعيم البطل الرئيس السيسي والإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها الرئيس السيسي خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث نجح الرئيس السيسي بكل كفاءة واقتدار في توصيل صوت الدول الإفريقية للعالم كله لحل مشكلات وقضايا القارة السمراء.

وتوجه النائب محمد الكوراني بالتهنئة للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، على رئاسته لهذا الصندوق، مؤكدا أن الدكتور تاج الدين حقق نجاحات كبيرة في الصحة عندما كان وزيرا للصحة.

وأعرب النائب محمد الكوراني عن ثقته التامة في أن الدكتور محمد عوض تاج الدين سوف يحقق النجاح في رئاسته للصندوق الإفريقي لمكافحة فيروس كورونا، وبما يكفل القضاء على التداعيات السلبية لفيروس كورونا داخل جميع دول القارة السمراء، مؤكدا أهمية التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة فيروس كورونا.