شهيرة: رانيا ياسين تفوقت في فلانتينو.. ونفسي توصل المكانة اللي تستحقها

أشادت الفنانة شهيرة، بأداء ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين، في مسلسل فلانتينو، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي.

وقالت "شهيرة" لـ"الوطن"، إن "رانيا" تفوقت علي نفسها في فلانتينو، بدليل توالي ردود الفعل الإيجابية على دورها، مضيفة أن هناك مشهدا لها تجاوز عدد مشاهديه حاجز المليوني مشاهدة عبر يوتيوب.

وتابعت: "أتمنى أن تأخذ رانيا، المكانة التي تستحقها، لأنها ممثلة موهوبة، ولديها من الإمكانيات ما يؤهلها لأخذ مكانة جيدة".

مسلسل فلانتينو، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، وهدي المفتي، وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.