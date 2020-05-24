بعد إصابة رجاء الجداوي بـ"كورونا" .. شهيرة: مش عارفة أنام من إمبارح

عبرت الفنانة شهيرة عن حزنها بإصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.

ومن خلال تدوينة لها عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك" قالت الفنانة شهيرة: "والله من أمبارح ولا عرفه انام ربنا يشفيكي يارجاء يارب ويرفع عنك كل سوء قادر ياكريم وترجعي بيتك بألف سلامه قريب بأذنه ورحمته ارجو الدعاء لها بالشفاء العاجل إن شاء الله".

يذكر أنه فجر اليوم أكدت مصادر مقربة من الفنانة رجاء الجداوي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأضافت المصادر لـ"الوطن" أنه جرى نقل الفنانة إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية.