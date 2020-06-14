الأماكن والفئات المستثناة من الحظر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ عدة أيام، قرارا بتعديل بعض القرارات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار جائحة كورونا، والتي من يفترض أن يجرى تنفيذها بداية من اليوم الأحد الموافق 14 يونيو وحتى نهاية شهر يونيو الجاري.

ومنها تعديل موعد حظرالتجوال للمواطنين؛ ليكون من الـ 4 صباحًا حتى الـ 8 مساءً، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي الأماكن والفئات المستثناه من الحظر اليوم.

أماكن مستثناة من الحظر

جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكل أنواعها.

مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصرف الآلي.

مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن بالمستودعات أو الشركات أو البنوك.

مركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

المخابز.

محال البقالة.

البدالين التموينيين.

محال الخضراوات، الفاكهة، اللحوم، الدواجن، الأسماك.

الصيدليات.

السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

جميع المخازن، المصانع، المستودعات.

خدمات طوارئ شركات الغاز.

خدمات طوارئ شركات المياه.

محطات رفع وصرف ومعالجة وتحليه المياه.

خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية.

فئات مستثناة من الحظر

في مجال الأغذية "بدالي التموين والسوبر ماركت خارج المولات ومحال تقديم الأطعمة خارج المولات".

في مجال الطاقة "خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء".

في قطاع المجال الصحي، الأطقم الطبية والعاملين في مكاتب الصحة ومعامل التحاليل والصيدليات.

في مجال الخدمات التأمينية، الخدمات التأمينية الصحية العاجلة.

في مجال الاتصالات، مشغلو الإنترنت وشبكات الاتصالات.

في مجال النقل، خدمات الإمداد والتموين وتشغيل الموانئ والمخازن والمستودعات والتخليص الجمركي".

في قطاع مجال المياه، خدمات الطوارئ لشركات المياه ومحطات رفع المياه.

في مجال البنوك، العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي.

مواقيت جديدة لفتح المحال

وبعد تعديل مواعيد الحظر ليصبح من الرابعة صباحًا وحتى الساعة 8 مساءُ، فإن مواعيد المحلات أصبح مفتوحة حتى الـ 6 مساءً، بدلا من الـ 5 مساءً.