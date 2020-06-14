عبدالعال يسأل نائب أسوان عن كورونا.. و"صالح": لدينا نقص في الأدوية

وجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، سؤالًا لـ شرعي صالح عضو مجلس النواب عن دائرة أسوان، قائلًا: "يا شرعي أخبار كورونا في أسوان إيه؟".

ورد النائب: "أسوان تشتكي من نقص الأدوية والكمامات ونقص أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، أطالب بتوفير الأدوية".

فيما شهدت الجلسة البرلمانية والمخصصة لمناقشة تعديلات قانون مجلس النواب، مناقشات واسعة حول القائمة النسبية.

وشدد "عبدالعال"، على أنَّ القائمة النسبية تتسبب دائما في حالة من عدم الاستقرار السياسي بالدولة وتحدث مشاكل، مضيفا "لمن يتحدثون عن القائمة النسبية، هناك عيوب للقائمة النسبية فهي تؤدى دائمًا إلى مشاكل للاسقرار السياسي في الدولة، وهي مشكلة معروفة".

وأضاف رئيس البرلمان: "هو نظام انتخابي 50% للقائمة و50% للفردي، والـ50% للقائمة يدخل فيها نسبة 25% للسيدات فأصبحت القائمة عمليًا 25%".

وتابع: "أذكركم أنّها نفس القائمة التي تمت في المجلس الحالي وهناك فئات نص الدستور على تمييزها إيجابيًا ولذلك تمّ الاستعانة بنظام القائمة مغلقة".

وأشار "عبدالعال"، إلى أنَّ الـ50% للفردي كافية للأحزاب الأخرى والمستقلين، مبينًا أنَّه يجب على الأحزاب الأخرى المشاركة في تشكيل قوائم، متوقعًا أنَّ يكون هناك 3 أو 4 قوائم تتنافس على الانتخابات.