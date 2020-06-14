مع بداية شهر بؤونة.. هيئة الأرصاد توضح سبب "الحرارة المعلونة"

يحل شهر بؤونة "ذو الحرارة الملعونة" في الفترة من 8 يونيو إلى 7 يوليو من كل عام ضيفًا ثقيلًا على مناخ مصر، إذ اشتهر مناخيًا بأنّه شديد الحرارة يضرب في حرارته الأمثال.

وفي هذا الصدد؛ تواصلت "الوطن" مع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، والذي أوضح أنّ سبب التسمية تعود لتضمن شهر بؤونة نهايات فصل الربيع وبدايات فصل الصيف الذي يبدأ جغرافيًا يوم 21 يونيو الحالي، إذ تشهد هذه الفترة ارتفاعًا بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة التي تتجاوز الـ80% وذلك حتى شهر يوليو المقبل، ما يزيد من إحساس المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

الطقس مستقر ولن نشهد ظواهر جوية عنيفة

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية أنّ هذه الفترة تشهد استقرارًا في الطقس مع قلة وجود الظواهر الجوية العنيفة، إلا تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر مع قلة فرص سقوط الأمطار.

البلاد تتأثر بمرتفع العروض الوسطى ومنخفض الهند الموسمي

وقال "شاهين" إنّ البلاد تتأثر اليوم وغدًا بمرتفع العروض الوسطى قادمًا من جنوب أوروبا، ومن يوم الأربعاء المقبل، تبدأ البلاد بالتأثر بمنخفض الهند الموسمي وذلك حتى نهاية فصل الصيف، والذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة التي تصل إلى نسبة 80% على القاهرة والوجه البحري وشمال البلاد، وإلى 50% على محافظات جنوب البلاد.

وأضاف "شاهين" أنّه تقل فرص سقوط الأمطار خلال منخفض الهند الموسمي، مع توقعات بنشاط للرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق الصحراوية ولكن بشكل أقل من فصل الربيع.

ونصح "شاهين" بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة والذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بضربات الشمس، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة وتناول السوائل بكميات كبيرة أثناء النهار، وارتداء واقٍ للرأس للحماية من أشعة الشمس.