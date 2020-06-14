الأرصاد للمواطنين: البسوا قطن واشربوا سوايل.. الصيف الأسبوع الجاي

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الصيف سيبدأ بداية من الأسبوع المقبل، وسنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس القطنية الفاتحة وتناول السوائل بكميات كبيرة أثناء النهار، وارتداء واق للرأس لتجنب الإصابة بضربة شمس.

وأضافت شاكر، في لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ درجات الحرارة تشهد انخفاضا ملحوظا اليوم وغدا، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، لافتة إلى أنّ الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وسجلت درجات الحرارة 4 أعلى من المعدلات الطبيعية.

وأشارت إلى أنّه بداية من اليوم سنشهد انخفاضا في معدلات الحرارة، وتسجل 33 درجة على القاهرة، وفقًا للمعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام، محذرة من التعرض للشمس في فترة الظهيرة وحتى العصر لارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت، متابعة أنّه خلال فترة الليل تكون درجات الحرارة منخفضة لمدة يومين، وستبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع بداية من الثلاثاء المقبل، وتعاود الانخفاض مرة أخرى الخميس.