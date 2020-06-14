رسالة بخط الإيد وعزاء على تويتر.. أنباء عن وفاة سارة حجازي في كندا

برسالة بخط يدها.. تداولت حسابات على مواقع التغريدات القصيرة تويتر، أنباء انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي البالغة من العمر 30 عامًا في مقر إقامتها بكندا، الذي انتقلت له في عام 2018، ونشرت عدة حسابات أن أمر انتحارها نتيجة لمعاناتها من الاكتئاب.

ونشرت إحدى المدونات تدعى "آية حجازي"، صورة الرسالة المزيلة بإمضاء "سارة" جاء فيها: "إلى إخوتي.. حاولت النجاة وفشلت.. سامحوني، إلى أصدقائي التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها.. سامحوني، إلى العالم كنت قاسيًا إلى حدٍ عظيم.. ولكني أسامح".

كانت "سارة" نشرت، قبل ساعات من تداول نبأ وفاتها، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقة عليها: "السما أحلى من الأرض! وأنا عاوزة السما مش الأرض".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، عن المحامي الحقوقي خالد المصري، عضو اتحاد المحامين العرب، نبأ وفاة الناشطة حجازي، دون توضيح أسباب الوفاة.

يشار إلى أن الناشطة سارة حجازي، التي أعلنت مثليتها في عام 2016، عملت أخصائية في تكنولوجيا المعلومات في إحدى الشركات المصرية.