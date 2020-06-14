"لا كمامة ولا مسافة آمنة".. وصلات رقص في "زفة عفش" بطنطا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي موقع "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر تجمعا لعشرات المواطنين في مدينة طنطا، في موكب لنقل عفش الزوجية، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أو ارتداء الكمامات.

وشهد الموكب وصلات رقص على أنعام المهرجانات والأغاني الشعبية، وسط تجاهل تام لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت باتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا لمنع انتشاره ومن أهمها، التباعد الاجتماعي، وارتداء كمامة، وغسل اليدين باستمرار، وهو ما نفذته الحكومة المصرية حفاظا على صحة المواطنين بفرض حظر التجوال، وتقليل أعداد الموظفين، وإجبار الجميع على ارتداء الكمامات في مختلف الأماكن، وغيرها من الإجراءات الاحترازية.