أستاذ أمراض الأوعية الدموية: كورونا قد يسبب اضطرابات في القلب

قال دكتور هشام صلاح، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، إن الأمراض العادية والسارية يجب أن تعالج وألا تهمل حتى لا تحدث مضاعفات تؤدي إلى وفاة المريض.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة مقدمتي برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة "سي بي سي": "مريض فيروس كورونا زيه زي غيره، كل ما نظبط ضغط دمه كل ما يكون ده أفضل وأكثر أمانا مما لو كان ضغطه مش متظبط، عملوا دراسة لمعرفة تأثير بعض مجموعات الأدوية على مصابي كورونا"، متابعا: "وجدوا إن مفيش مجموعة معينة من أدوية الضغط بتخلي المريض عرضة أكتر من غيره للإصابة بكورونا، وفي دراسة بينت أن بعض مجموعات أدوية الضغط ممكن تحمي المريض أكثر".

وحول ضرورة ذهاب المريض إلى المستشفى، قال: "للأسف الشديد ابتدينا نلاحظ إن بعض المرضى يصابون بجلطات في القلب والمخ وأعراض شلل، لكنهم بيخافوا يروحوا المستشفى حتى لا يصابوا بكورونا، وابتدوا يهملوا حالتهم الصحية".

وأشار، إلى أن فيروس كورونا يسبب اضطرابات في القلب، وقد تصل إلى 17%، حتى لو لم يكن الشخص غير مصاب بأي من أمراض القلب.