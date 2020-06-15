كورونا في بلاد الشام.. الأردن يسجل 961 إصابة ولبنان "صفر" وفيات

اقترب عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، من 8 ملايين إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 433.181 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه نحو 4 ملايين و67 ألفا و255 حالة.

ولم تسلم دول الشرق الأوسط من الوباء، الذي انتشر بوتيرة سريعة، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، إذ أعلن الأردن، أمس، تسجيل 8 إصابات بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 961 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الإعلام أمجد العضايلة والمالية محمد العسعس والعدل بسام التلهوني، إن الإصابات لـ7 حالات محلية وحالة قادمة من الخارج، مشيرا إلى أن بلاده سجلت، أمس، 4 حالات شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 682 حالة، فيما يخضع 139 شخصا للعلاج.

وأجرت السلطات الصحية الأردنية، حوالي 8500 فحص ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات منذ بدء الوباء إلى حوالي 275 الف عينة.

ولم يستبعد وزير الصحة الأردني، العودة للإغلاق والحظر الشامل، وقال جابر إن ذلك يعتمد على نسبة الفحوصات الإيجابية مقارنة بعدد الفحوصات اليومية.

ووصف الوزير الأردني، الوضع الوبائي في الأردن، بالجيد.

ارتفاع إجمالي المصابين في لبنان إلى 1446

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء إلى 1446 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت".

وأشارت الوزارة اللبنانية، في بيان، أمس الأحد، إلى أن إصابتين من الـ4 من الوافدين، موضحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبقى العدد مستقرا على 32 حالة وفاة، كما استقرت حالات الشفاء على 886 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمة"بترا".

وذكرت الوزارة اللبنانية، في بيان، أمس الأحد، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 885 فحصا، شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

وفي سوريا، أعلنت السلطات، أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد، إلى 177 بعد تسجيل 7 إصابات جديدة.

وقالت وزارة الصحة السورية، إن الإصابات المسجلة تم رصدها في بلدة "رأس المعرة" بريف دمشق، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 74 حالة، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

إجمالي الإصابات بكورونا في العراق يتجاوز 20 ألفا

وفي العراق، أعلنت السلطات، أمس الأحد، تسجيل 58 حالة وفاة و1259 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق، إلى 20209 إصابات.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان، إن العاصمة بغداد نالت الحصة الأكبر من الإصابات بـ 587 إصابة ثم محافظة ذي قار بـ 122 ثم النجف بـ 81.

وأشارت الوزارة العراقية، إلى أنها سجلت كذلك 58 حالة وفاة بينها 29 في بغداد والبقية موزعة على 11 محافظة أخرى، فيما تماثل للشفاء 606 مرضى في 13 محافظة معظمهم من بغداد.

وارتفع إجمالي المصابين، في عموم العراق بما في ذلك محافظات إقليم كردستان العراق إلى 20209 اصابات توفي منهم 607 وتماثل للشفاء 8121 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان بالعراق، أمس الأحد، شفاء 632 حالة من كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة الكردية، أن هناك 42 حالة وفاة بالوباء، وباقي حالات الإصابة التي يبلغ عددها 1427 حالة هي تحت الرعاية الطبية، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.