يوميات كورونا في بلاد الشام والعرق.. فلسطين "صفر" إصابات

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية إلى7.028.596، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 403.084 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.435.919 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس، عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا المستجد في محافظات الوطن، فيما سُجلت 3 حالات تعافٍ في بيت أولا بمحافظة الخليل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت الكيلة في بيان صحفي، إن حصيلة الإصابات استقرت عند 643 إصابة، بينها 319 إصابة في محافظة القدس، و254 في باقي المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية، إلى أن حصيلة حالات الشفاء ارتفعت إلى 558 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و224 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.

وبتسجيل حالات الشفاء الجديدة، انخفض عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، إلى 80 حالة، بينها 23 في محافظة القدس و29 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في المحافظات الجنوبية، فيما بلغت نسبة التشافي 86.8% من مجمل الإصابات.

وجرى إدخال 97 حالة جديدة إلى الحجر الصحي المنزلي، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما بلغ عدد الموجودين في الحجر المنزلي حاليا 2538 مواطنا ومواطنة.

قدمت شركة "نوفارتس فارما" السويسرية للأدوية منحة بقيمة 250 ألف دولار أمريكي لدعم حملة "فلسطين بتناديكم"، التي أطلقتها مؤسسة "التعاون" الفلسطينية نهاية شهر مارس الماضي استجابة للأوضاع المستجدة مع انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن عدد الوفيات بكورونا المستجد، بين صفوف الجالية حول العالم، ارتفع إلى 122 حالة وفاة، عقب تسجيل 3 حالات جديدة، واحدة في السعودية، واثنتين في مصر.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان، أمس، أن عدد الإصابات بين الجالية في العالم ارتفع إلى 1855 إصابة، عقب تسجيل 7 اصابات جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإصابتين في مصر، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1033، منها واحدة في الولايات المتحدة و8 في البرازيل، و4 في هولندا.

ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 1331 حالة

وفي لبنان، أعلنت السلطات، أمس، ارتفاع عدد حالات إصابة بكورونا المستجد إلى 1331 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنتباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، إنه جرى سجل حالة وفاة جديدة خلال، الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، إلى استقرار عدد حالات الشفاء عند 768 حالة شفاء، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت في الساعات الـ24 الماضية 1247 فحصا.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء أمس الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا المستجدّ، منها 12 حالة غير محليّة، وحالة واحدة محليّة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الأردن إلى 808 حالات

وأوضحت الصحة الأردنية في بيان، أن الاصابات غير المحلية توزعت على النحو التالي: 7 إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وأحدهم قادم عبر حدود جابر؛ منهم أردني واحد، و6 من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتبع، إضافة إلى 5 حالات لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في أحد فنادق الحجر، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 808 حالات.

وسجلت الوزراة الأردنية، 21 حالة شفاء، فيما أجري 4223 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 222128 فحصا.

وشددت الحكومة، أمس، على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة، وذلك تزامناً مع إنهاء الحظر الكامل وتطبيق مؤشر مرحلة الخطورة المعتدلة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، في تصريحات صحفية: "إن إعلان الحكومة عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا لا يعني نهاية الوباء".

وأوضح العضايلة، أن الخطر لا يزال قائماً، وأنه يتوجب على الجميع مواصلة الالتزام بمعايير السلامة العامة.

وأشار الوزير الأردني، إلى أن فتح غالبية القطاعات الاقتصادية والتجارية سيزيد من العبء المفروض على أجهزة الدولة، للحد من ضبط العدوى ومنع انتشار الوباء بين الأفراد.

ارتفاع إجمالي المصابين بالوباء في العراق إلى 12366

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 28 حالة وفاة و1268 إصابة جديدة بكورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية للاصابة بالفيروس.

وذكرت الصحة العراقية، في بيان، أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 12366 شخصا منهم 605 مصابين في بغداد و121 آخرين في البصرة والبقية في عدد من محافظات العراق.

وأضافت الوزارة العراقية، أن عدد الوفيات المسجلة هي 16 في بغداد وحدها و12 حالة آخرى موزعة في 8 محافظات ليرتفع عدد الوفيات في عموم البلاد منذ تفشي كورونا المستجد إلى 346 حالة، فيما تم تسجل تماثل 5186 حالة للشفاء من المرض.