يوميات كورونا في المغرب العربي.. يوم حزين في تونس بعد تسجيل 6 إصابات

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 7.724.281، فيما وصل إجمالي الوفيات 427.662، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.915.790 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الجمعة تسجيل 6 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك بعد 8 أيام على التوالي لم تسجل فيها أي إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة التونسية، في بيان، إنها أجرت في الساعات الـ24 الأخيرة 1063 تحليلا مخبريا، أسفرت عن تسجيل 8 تحاليل إيجابية من بينها 6 حالات إصابة جديدة وهي حالة إصابة محلية انتقلت إليها العدوى من مصاب سابق وغير مقيم بمركز إيواء وجوبي و5 حالات إصابة وافدة من ضمن الذين تم إجلائهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري وحالتي إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 1093 بينها 995 حالة شفاء و49 حالة وفاة "لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة" و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 73 إصابة جديدة مؤكدة بكورنا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8610 حالة.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوازرة الصحة معاذ لمرابط، في الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات انتشار كورونا المستجد، إن عدد الوفيات جراء المرض ارتفع إلى 212 حالة بعد تسجيل حالة وفاة إضافية خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح لمرابط، أن معدل الوفاة بسبب الوباء بقى مستقرا عند 2.5% مقابل معدل شفاء بلغ إلى حدود أمس الجمعة، 88.5% بعد تعافي 35 مصابا وبالتالي ارتفاع حالات الشفاء إلى 7618 حالة.

وأشار المتحدث المغربي، إلى أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مخبربة سلبية بلغت منذ بدء الجائحة في أوائل شهر مارس الماضي 380532 حالة، فيما بلغ عدد المخالطين 49636 حالة لايزال 5990 منهم رهن التتبع الصحي.

وأضاف لمرابط بخصوص الحالات النشطة التي لا تزال قيد العلاج، أنها بلغت 780 حالة بينها 10 حالات حرجة ترقد بأقسام العناية المركزة ضمنها 4 حالات توجد تحت التنفس الاصطناعي

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الجزائر إلى 10 آلاف و698

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء، جمال فورار، أمس الجمعة ارتفاع عدد المصابين بكورونا المستجد إلى 10 آلاف و698 حالة إصابة، و751 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 109 حالات إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 7322 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أمس الأول الخميس تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 15 حالة إيجابية للوباء كورونا المستجد، موضحا أن إجمالي الإصابات بلغت 393، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5، فيما بلغ عدد المتعافين: 59، ووصلت الحالات النشطة، إلى 329.

من جانبه، أعلن فريق الاستجابة السريعة، تسجيل أول حالة إصابة بكورونا المستجد في أوباري جنوب ليبيا، وهي تعتبر حالة مخالطة بحسب فريق الاستجابة، وفقا لما ذكرته بوابة إفريقيا الإخبارية.

ارتفاع إجمالي إصابات موريتانيا إلى 1572 حالة

وفي موريتانيا، أعلنت السلطات الصحية، أمس الجمعة، تسجيل 133 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1572 حالة.

وقال المنسق الوطني للتصدي لكورونا المستجد، مدير الصحة العمومية بوزارة الصحة ولد الزحاف، في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء بالبلاد، إنه تم تسجيل 7 وفيات جراء المرض لترتفع كذلك حصيلة الوفيات إلى 81 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وأوضح الزحاف، أنه تم في المقابل تسجيل 28 حالة شفاء خلال الساعات الأخيرة ليصل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء من المرض حتى الآن 278 شخصا.

وأعلنت وزارة التعليم العالي الموريتانية، استئناف الدراسة في المعاهد والمدارس التقنية ومناقشة رسائل الماستر والدكتوراه في كليات جامعة نواكشوط العصرية، ابتداء من الأول من شهر يوليو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ونقلت صحيفة الصحراء الموريتانية عن بيان للوزارة، أمس الجمعة، تأكيدها أن الدراسة ستستأنف بالكليات الأخرى في الأول من شهر سبتمبر المقبل، وقالت الوزارة، إنها قررت إعادة فتح مؤسسات التعليم العالي حسب هذه الجدولة "بعد عرض كل مؤسسة لظروف إمكانية إعادة فتحها حسب طاقتها ومدى جاهزيتها على تنفيذ للاجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تحديد عدد الطلبة وموقع المؤسسة الجغرافي في المدينة".

وتستانف موريتانيا، الدراسة يوم الأول من سبتمبر المقبل على أن تختتم السنة الدراسية أواخر شهر أكتوبر المقبل، ويبدأ العام الدراسي الجديد منتصف نوفمبر المقبل.