الصحة: البلازما ليها فصايل زي الدم.. محدش يتبرع من نفسه

أكد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، أنه لا يمكن لشخص التبرع بالبلازما لشخص آخر من تلقاء نفسه.

وقال سراج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc": "محدش بيتبرع لحد بالبلازما" مشيرًا إلى أنه يلزم توافق فصيلة البلازما لنقل البلازما للمريض، مشددًا على أن البلازما لها فصائل مثل فصائل الدم ومؤكدًا أن فصيلة البلازما الوحيدة التي يمكنها إعطاء جميع الفصائل هي AB.

وتحدث سراج الدين عن الانجار المصري في تنظيم التبرع بالدم عبر "فيسبوك" وأنها الدولة العربية الأولى الثانية افريقيًا بعد جنوب أفريقيا.

وأوضح سراج الدين أن 87 ألف شخص طلبوا التبرع بالدم وأشار أن "فيسبوك" يوفر معلومات عن أقرب 3 مراكز للتبرع بالدم وأرقام الهواتف وأيضًا خريطة للوصول لمقر التبرع.

وأشار أن فيسبوك يوفر توجيه استغاثات لأصحاب الفصائل التي تواجه نقص في بعض المحافظات والمدن ليتوجهوا لمراكز التبرع بالدم للتبرع بالفصائل التي تواجه نقص.