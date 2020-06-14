البحيرة تستعد لامتحانات الثانوية العامة بتجهيز 120 لجنة

أعلنت محافظة البحيرة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتحانات بدءًا من يوم 21 يونيو الجاري، مع توفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم.

وأوضحت المحافظة اتخاذ التدابير التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، ووجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم، بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وتوزع الكمامات عليهم.

كما شددت على إجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان، وتوفير بوابات تعقيم وتسليمها إلى الإدارات التعليمية بعدد اللجان الموجودة داخل كل إدارة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وقال الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة للعام الجاري 30 ألف و876 طالب موزعين على 120 لجنة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي التربية والتعليم والصحة، لتجهيز الأطقم الطبية داخل كل لجنة من خلال تواجد دكتور وزائرة صحية من التأمين الصحي وممرضة، وكذلك تواجد سيارة إسعاف أمام كل لجنة يُعقد بها الامتحان.