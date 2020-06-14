خالد الجندي: الملائكة لا تعرف الهزار.. تكتب كل شيء والله يحكم

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله مطلع على كل شيء حتي حديث النفس.. "ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه"، ولكن الجمال يكمن في أن الله سبحانه وتعالى لا يٌطلع عليه الملائكة فهم لا يعلمون ما في القلوب، "لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله".

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أنه يجب على الإنسان إذا تحدث أن يكون صادقاً لأنه يوجد ملك للثواب وآخر للعقاب: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"، مؤكداً أن الملائكة لا تعرف الهزار أو المزاح فالكلمة المخالفة للحق تكتب والله سبحانه وتعالى هو من يفصل.

وتابع، أن الملائكة لا تعرف الهزار وتكتب كل شيء ينطقه الإنسان، "لا يعلم ما في القلوب إلا الله" والدليل على ذلك سيدنا عيسي عندما يقول "تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب".