خالد الجندي يتحدث عن علاقته بالشيخ الشعراوي والأدب مع العلماء

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن علاقته بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

وقال الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc"، خلال حديثه عن تعامل طلاب العلم مع أهل العلم: "في استراحة السيدة نفيسة، لما كنت أطلع له هناك، أعدي من جنبه، وآخده في حضني، وأقرب منه".

وأضاف أن الراحل الدكتور عبدالله شحاتة، كان يقول إنه يترك الفتية لولده الشيخ خالد الجندي في الحج: "منستش الكلام ده لهم، على دماغي من فوق، بنترحم عليهم، وبنعتبره دين بنسلم به غيرنا الأمانة والرسالة".

وتابع: "منساش أبدًا حد حب يوقع بيني وبين أستاذي وتاج راسي أحمد عمر هاشم مسك الميكروفون وقال إن أي فتوى ولدنا الشيخ خالد الجندي يقولها أنا موافق عليها، ورغم كده كانوا بيوجهونا ومسابوناش".

وحول برنامجه "لعلهم يفقهون"، قال الجندي: "جامعة لعلهم يفقهون طلعت نجوم زواهر، ومصابيح الدجى سدوا حاجة الإعلام وهو ما عجزت عنه جهات كثيرة".

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى عبدالسلام الذي ألقى خطبة الجمعة بالأمس كان أحد خريجي "جامعة لعلهم يقهون": "كان واقف زي الأسد على المنبر، وبعد كده هيبقى التلاميذ دول هم الأساتذة، وهيكملوا إنتاج تلاميذ آخرين وهذا هو العلم".