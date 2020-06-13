خالد الجندي يؤكد ضرورة احترام العلماء وعدم التقيد بالقديم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العالم يجب أن يكون له تلاميذ يدونون وراءه، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أي عالم الانفراد بالعلم وحده.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "لو بصيت لسيدنا موسى وسيدنا الخضر، بينهم اتفاق إنهم يوحى إليهم من الله، لكن الخضر لعب وظيفة العالم المربي، وسيدنا موسى كان تلميذ متربي، أقصد في مدرسة العلم، لكن الاتنين كانوا على نفس الدرجة في الأنبياء".

وأشار إلى أن الصبر والطاعة هما شرطا تلقي العلم: "لكن لو أنت رايح تتنطط على العالم بتاعك وتقول كلمني بطريقة حادة، ولما نكلم واحد جد شوية يقول أنت اتعصبت عليا ليه ويعوج رقبته، بقينا النهاردة في زمن طالب العلم بيمن على العالم إنه سأله، إحنا العلماء اللي اتربينا على إيديهم صبرنا عليهم، مكنش لينا دعوة ببشريتهم، عصبي، بخيل، مهرج، أو طيب، كنا بنستحمل وناخد العلم وخلاص".

وأردف أن كل عالم من العلماء الأجلاء، على غرار أحمد بن حنبل والشافي ومالك لم يكن نسخة مكررة من معلمه بالرغم من كونه كان تلميذًا: "العالم كان له كيانه، تأثر بالمدرسة القديمة وإنما لم يتقيد بها، وكان التلاميذ ينشرون علم العلماء".

وواصل: "الإمام الشافعي حزين على إمام اسمه الليث بن سعد، لأنه لم يكن له تلاميذ كان فقيها مصريًا يناطح الإمام مالك بن أنس واختلف معه اختلافات شديدة وتراسلا وتكاتبا، وكان ليثًا يستحق ومذهبًا خامسًا مختلفًا عن المذاهب الأربعة".

وأتم: "الليث كان راجل ابن ناس ملياردير، كان يحج بـ3 بواخر، باخرة للطعام، باخرة للخدم، وباخرة لأهل بيته، وكان بيصرف على كل علماء أهل عصره، وكان عنده إقطاعية محافظة الجيزة كلها".