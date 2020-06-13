خالد الجندي: مدرسة "لعلهم يفقهون" أخرجت علماء لهم وزن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه سعيد ببرنامجه "لعلهم يفقهون"، مشيرًا إلى أنه أخرج علماء لهم وزنهم.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "امبارح قعدت اتفرج بعد الفجر على شيخنا رمضان عبدالمعز، وعمال يشرح ويتكلم، وكنت سعيد سعادة ما بعدها سعادة، عالم تقيل وهي دي مدرسة لعلهم يفقهون".

وتابع: "شاهدت أيضًا دكتورة هبة عوف مع الإعلامي تامر أمين، وهي أستاذة ومتخصصة وخبيرة متمكنة من مادتها، والدكتور الشحات العزازي من إنتاج لعلهم يفقهون، ونحن جميعًا جمعنا الحب".

وأردف، أن هناك فارق بين العلم والإعلام، قد يأتينا عالم حافظ ومتمكن لكنه لا يستطيع التعبير عن علمه، مثل سيدنا موسى، فقد كان نبيًا لكنه لم يكن قادرًا على البوح بما لديه عندما يغضب: "سيدنا موسى كان عنده وحي، لكن لما بتاخده العصبية مبيقدرش يطلع الكلام اللي عنده".