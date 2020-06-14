وزير السياحة يكشف تفاصيل الإجراءات التحفيزية لعودة السياحة لمصر

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن السياحة والطيران مستعدين للعودة مرة أخرى منذ 1/7 المقبل، ولا نتوقع قدوم عشرات آلاف السائحين ولكن مصر مستعدة وتعلن استقبال السائحين بشكل آمن وفي ظروف آمنة بعد تجربة شهر ونصف سياحة داخلية مع الضوابط الاحترازية.

وأضاف العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببررنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن السياحة الداخلية تعمل الآن بطاقة 50%، ومن يخالف التعليمات من الفنادق والمنشآت السياحية يتم غلقه على الفور.

وتابع العناني أن عودة السياحة ستكون ببطئ خصوصا بعد معاناة شعوب العالم من الأزمات المالية، ولانعرف إذا كان السائحين يمتلكون سيولة مالية أم لا، ولانعرف هل ستسمح بلادهم لهم بالسفر للخارج أم لا، وهل منظم الرحلات السياحية ستكون ضوابطه ملائمة أم لا، ولذلك تم عمل إجراءات تحفيزية بعضها لأول مرة مثل إعفاء التأشيرات السياحية للثلاث محافظات التي سمح لها بالعودة لإستقبال السياح، بالإضافة لتخفيض رسوم الخدمات الأرضية للطائرات وتقليل أسعار المناطق الأثرية وتخفيض سعر الوقود للطائرات.