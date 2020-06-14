نائب رئيس جامعة أسيوط يستأنف عمله عقب تعافيه من كورونا

عاد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، ظهر اليوم، إلى مقر مكتبه بالمبنى الإداري للجامعة، لاستئناف عمله بعد فترة انقطاع عن مكتبه دامت لنحو أكثر من شهر، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد فى 13 مايو الماضي.

وأشار الدكتور شحاتة غريب أنه خلال فترة العلاج وما أعقبها من قضاء نحو أسبوعين للنقاهة، حرص على مواصلة كافة مهامه ومسؤولياته "أون لاين"، وباستخدام كافة التطبيقات التكنولوجية التي تيسر له عقد الاجتماعات الرسمية، واستلام تقارير متابعة العمل والإشراف على سير الامتحانات الإلكترونية، وتسليم الأبحاث، وغير ذلك من مسؤوليات عمل القطاع ، والتي سوف يكثف العمل به خلال الأيام المقبلة.