فيديو.. العناني: عودة السياحة بباقي محافظات مصر متوقف على الوضع الصحي

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إنه لم يتم تحديد موعد السياحة في كل المحافظات، وعودة السياحة في المحافظات متوقفة على الوضع الصحي بكل محافظة والأسواق المصدرة للسياحة المصرية، "لما وزارة الصحة تقول في لجنة الأزمات أن الوضع مستقر لإستقبال السائحين في الأقصر والقاهرة والأسكندرية أو أسوان سيتم الفتح، والموضوع صحي بحت وليس سياحي".

وأضاف العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببررنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه مطلوب فقط معرفة الوضع قبل بدء عودة السياحة بالمحافظات بشهر تقريبا لإخطار الشركاء في الخارج لعرض المنتج المصري حتى يستطيع الآخرين الحجز.

وتابع العناني أن كل الإتحاد الأوروبي لم يحسم قرار فتح السفر لخارج الإتحاد الأوروبي ودول الخليج كذلك، ولا يوجد نموذج موحد، ولكن دول المنطقة ومنافسينا السياحيين في حوض البحر المتوسط فتحوا السياحة قبل مصر بفترة كبيرة وفي المدن الكبرى، ومصر لم تفتح في الدول الكبرى ولا في العاصمة ولكن فتحت فقط المدن الساحلية الأقل كثافة والأقل إصابات.