"الأسنان" تستأنف العمل.. و"الصيادلة والبيطريين" تلتزمان بقرار مد الإغلاق

قررت النقابة العامة لأطباء الأسنان، استئناف العمل بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي، بدءا من اليوم، مطالبة أعضائها بارتداء الكمامات داخل مقر النقابة العامة، حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين بالنقابة.

وأعلنت نقابة الأطباء البيطريين، والصيادلة مد إغلاق مقراتهم، بعد إعلان الدكتور السيد عبيد الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، مد غلق مقري الاتحاد والنقابة لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل اتحاد المهن الطبية.

وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، في بيان، أنّه من المقرر استئناف العمل بالنقابة والاتحاد، يوم الأحد 14 يونيو 2020.