فيديو.. أدلة دعم قطر للإرهاب أمام المحاكم الأمريكية

تّنظر محكمة أمريكية دعوى قضائية ضد قطر لصالح ضحايا العمليات الإرهابية التي قامت بها أذرع موالية، فبحسب أوراق القضية التي نشرتها صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأسرة الحاكمة في قطر هي المتهم الأول في قتل أمريكيين عبر أذرعها الاقتصادية بنوك ومؤسسات مالية في مقدمها مؤسسة قطر الخيرية ومصرف الريان وبنك قطر الوطني، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وكشفت أوراق القضية الطريق المعقد للتحويلات القطرية لدعم الميليشيات مؤسسة قطر الخيرية تجمع التبرعات في قطر وحول العالم ثم تحول تلك الأموال لحسابها في مصرف الريان في الدوحة مصرف الريان يحول الأموال لدولارات عبر بنك في نيويورك ثم يتم تحويل الأموال إلى حسابات فرعية لـ "قطر الخيرية" وبعدها تقوم الفروع المحلية لقطر الخيرية بتوزيع الأموال على الأذرع الإرهابية المتعددة.

ورغم نفي قطر المستمر دعمها للإرهاب والميليشيات إلا أن الأدلة تظهر ضلوع قطر ومؤسساتها والأسرة الحاكمة في تحويل التبرعات الخيرية إلى أموال لدعم الإرهاب والتخريب.