مصادر: بدء عودة المصريين من قطر غدا عن طريق مسقط

أعلنت مصادر رسمية بوزارة الطيران المدني، انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الاستثنائي للطيران إلى مسقط، لإعادة المصريين العالقين في قطر، عصر غد الاثنين، حيث سيجرى نقلهم عبر إحدى الشركات من الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم شركتي « مصر للطيران وإير كايرو للطيران» بنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي.

وكشفت المصادر، عن تشغيل 18 رحلة استثنائية من مسقط بسلطنة عمان إلى القاهرة، لنقل نحو 3000 مصري من العالقين بدولة قطر بعد نقلهم عبر إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط.

كانت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني كشفت، أنه جرى الاتفاق مع شركة السلام العمانية على نقل المصريين العالقيين في الدوحة الى مسقط، على أن تقوم شركتي "مصر للطيران وإير كايرو للطيران" بإعادتهم من مسقط إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أن الدولة استجابت لنداء المصريين العالقيين في قطر، وسيجرى إعادتهم لأرض الوطن حرصا على أرواحهم، وتلبية لندائهم.