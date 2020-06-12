رؤوف حامد: الوقاية من كورونا لا تستدعي تناول "أدوية الفيتامينات"

أكد الدكتور محمد رؤوف حامد، أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، أن الوقاية من فيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد 19"، لا تستدعي أخذ مكملات الفيتامينات بشكل دائم مثلما يفعل كثير من المصريين الآن، مشيرا إلى أنه لا يجب الاعتماد على "الحبوب والبلابيع" للحصول على فيتامين سي أو أي فيتامينات أخرى، وأن الأفضل الاعتماد في ذلك على الغذاء والخضار والفاكهة.

وأرجع "حامد" ذلك إلى أنه حين يأخذ شخص فيتامين سي أو غيره بشكل اصطناعي دائم من المكملات الدوائية، فإن مستواه في الدم يرتفع بشكل كبير جدا، ثم إذا حدث وتوقف عن التناول المنتظم لهذا الدواء، لأي سبب، فإنه قد يحدث خلل، ولو بسيط، في منظومة الجسم التي سبق وتعودت على هذه المستويات من الفيتامين.

ويضاف لما سبق، وفقا لأستاذ علم الأدوية، الآثار الصحية الضارة التي يمكن أن تنتج عن تناول جرعات زائدة من الفيتامين، والتي تتمثل في حالة فيتامين سي مثلا في إمكانية تكوين الحصوات في المسالك البولية، ولا سيما إذا لم يتناول الشخص كميات كبيرة من مياه الشرب بالتزامن مع تناول مكملات الفيتامين.

ومن المعروف أن فيتامين سي، بحسب أستاذ علم الأدوية، مفيد جدا للمناعة ولوظائف كثيرة في الجسم، كما أنه يقضي على "الشوارد الحرة" التي تقوم بعملية الأكسدة التي تدمر خلايا الجسم ويمكن أن تقود على المدى الطويل إلى تعريض الانسان لطفرات قد تتحول إلى أمراض سرطانية، لكن إذا استمر الشخص في تناوله دوائيا كل يوم بدون الحاجة لذلك، سيجعل جسمه معتمدا على شيء اصطناعي، فضلا عما قد ينتج من أضرار صحية نتيجة للحصول على جرعات زائدة.

وأوضح "حامد" أن فيتامين سي موجود في الخضار والفاكهة، كما هو الحال في كثير من الفيتامينات، وإن كان ينبغي التركيز أكثر على الخضراوات للحصول عليه، لخلوها من السكريات الموجودة بالفاكهة، وما يمكن أن تسببه من مشاكل فيما يتعلق بمرض السكر.

أما عن الاحتياج لفيتامين سي بشكله الصيدلاني أو الدوائي، سواء في شكل فوار أو أقراص، فأشار أستاذ علم الأدوية إلى أن الإنسان يحتاجه فقط في حالات الأزمات المرضية أو إذا تطلبت حالته الصحية ذلك، لأنه في هذه الحالة لن ننتظر حتى يأكل المريض خضراوات، ولابد من تناوله بشكل دوائي لدعم الشخص الذي يحتاجه مباشرة في فترة المرض، لافتا إلى أن المصاب بكورونا مثلا ينبغي أن يتناول فيتامين سي مرتين في اليوم، لأنه لابد من رفع مناعته إلى أقصى حد ممكن، ولايمكن أن نقول له اعتمد على الخضار فقط.

وتابع: "فيما يتعلق بفيتامين سي الفوار، فإنه لابد من تناوله بعد فورانه مباشرة وفي خلال ما لايزيد عن دقيقة من انتهاء الفوران، وذلك نظرا لأنه فيتامين غير مستقر وثباته ضعيف ويتكسر بالضوء، أما لو كان أقراص فإنه في هذه الحالة يكون مُغطي بغطاء يقيه من الضوء وبالتالي فإنه لن يتلف".