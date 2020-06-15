5 أسباب لرفض أبحاث طلاب جامعة المنصورة.. و5 أيام متبقية للالتماسات

سمحت جامعة المنصورة لكل طالب خالف القواعد والمواصفات التي وضعتها الجامعة للأبحاث؛ التقدم بالتماس باسم الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك من خلال البريد الالكتروني الجامعي للطالب والمسجل على نظام ابن الهيثم.

وحددت الجامعة آخر موعد لتلقي الالتماسات يوم السبت الموافق 20 يونيو، وذلك للطلاب الذين رفضت الأبحاث التي سبق وأن تقدموا بها، ويمكن تقديم الالتماسات في الحالات التالية:

1- رفع بحث مقرر مكان مقرر آخر.

2- رفع البحث بغلاف مكتوب بغير خط اليد.

3- رفع بحث بغلاف لا يتضمن البيانات الأساسية للطالب.

4- رفع بحث بغلاف لا يتضمن صورة بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الجامعية.

5- أية مخالفات أخرى.

وأكد اتحاد الطلاب، في بيان له، على جميع الطلاب الحرص الشديد على الالتزام بالشروط البحث الجامعي وغلاف البحث وكتابته بخط اليد والتأكد من عدم وجود أي خطأ به.