رئيس جامعة المنصورة: زيادة 120 سريرا بالمستشفى الجامعي لمواجهة كورونا

قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، إن مستشفى جامعة المنصورة بدأت في تقديم الخدمات لمصابي فيروس كورونا، وبدأت مستشفى الجامعة دخول الخدمة بمبنى به 90 سريرا و15 وحدة أجهزة تنفس صناعي والأسبوع المقبل سيتم زيادة 120 سريرا ومنها 50 سريرا رعاية.

وأضاف عبدالباسط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه تم تخصيص مكان لأعضاء هيئة التدريس أو العاملين في الجامعة لمن يشتبه بهم وليس لديهم أماكن للعزل.

وتابع عبدالباسط أن أطباء مستشفى الجامعة يشاركون مع وزارة الصحة ويعملون بمستشفيات العزل، مؤكدا أن معدل التعافي بمستشفى الجامعة نفس النسب التي تعلنها الوزارة ولا يوجد أي تكدس على الإطلاق بالمستشفى.