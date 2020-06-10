خالد أبو بكر: التراشق بين قناتي الأهلي والزمالك مهزلة يجب إيقافها

شن خالد أبو بكر، هجومًا حادًا على قناتي الأهلي والزمالك، والتراشق الذى جرى بينهما، قائلًا: "هختار ألفاظي بدقة وهمسك أعصابي، لكن ما حدث كان أمرًا سخيفا من حالة التراشق بين القناتين".

وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الناس اللي بتسأل هي الدولة فين من الكلام ده؟، أرجوكم شوفلنا حل، وأدافع عنها عن مكرم محمد أحمد لأنه اشتكى كثيرًا من القناتين وطاله ما طاله وأرى أنه مجنى عليه في بعض الأمور، ولا بد من إيقاف هذه المهزلة".

وواصل: "الأهلى والزمالك كل واحد مطلع قناته عشان يشتموا بعض، من سيوقف هذه المهزلة، لا بد من حل ولا يصح أن نرى هذه المشاكل والتراشقات عن ناديين الأكبر فى الوطن العربى وإفريقيا.. اللهم بلغت اللهم فاشهد".