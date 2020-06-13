خالد أبو بكر يسأل الصحة: هل توجد أماكن للعزل في المستشفيات أم لا؟

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على بيان زارة الصحة والسكان، حول تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الدولة تتجه للفتح والأعداد في ارتفاع وأتمنى أن يكون هناك سيناريو متوقع للدولة ومنهج يمكن اتباعه حتى يطمئن الناس.

وشدد على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي في أزمة كورونا، خاصة أن هناك 3 جهات، أولها مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ثم وزيرة الصحة، ثم وزير التعليم العالي.

وواصل: "أتلقى اتصالات من الناس يريدون أماكن للعزل فى المستشفيات، هل طبيعى أن حد يتصل بيا عشان يريد مكان لوالدته في المستشفى.. حدث هذا معي، ولم أستطع فعل شيء، هل يوجد أماكن بالمستشفيات أم لا؟.. ليه الناس تشكو لنا رغم أن الوزارة تقول إن هناك أماكن فارغة كثيرة".

وأكد ضرورة قيام مجلس النواب بدوره، قائلًا: "أتمنى من الدكتور علي عبدالعال أن يعطينا كلمة من على المنصة يتحدث فيها عن ضرورة كشف رسمي بعدد الأسرة الموجودة والمتاحة بالمستشفيات، شكاوى الناس دي بتوجعنا".