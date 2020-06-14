مستشار الرئيس: ننتظر رد الاتحاد العالمي للقاحات على حصة مصر من مصل كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، إن الدولة المصرية تتابع عن كثب اللقاحات المحتملة أو الفاكسين الذي رشحت الأنباء حول بداية تصنيعها، موضحًا أن مصر منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها شركة "إسترا زينيكا" تصنيع الفاكسين المحتمل مع باحثي إكسفورد ، تتواصل ضمن دول العالم للحصول عليه.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن الشركة قامت بتسليم الفاكسين للشركات المنتجة التي استبقت الأحداث وبدأت تنتج كميات تحت مسؤوليتها حتى تسابق الزمن لتوفير اللقاح ومصر تنسق معها وأجرينا اتصالات معهم.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، أنه جرى عقد اجتماعا رفيعا بين الشركة ورئيس الوزراء البريطاني لبحث إنتاج كميات كبيرة من اللقاح وتوزيعه وفقاً لسياسات التوزيع العادل والمتوازن لدول العالم، كما أن إحدى الشركات ستقوم بإنتاجه بالإضافة للهند وهي التي ستكون مسؤولة عن التوزيع في منطقة أسيا وإفريقيا.

وتابع: "نتوقع أن تنتج الشركة الهندية مليارات الجرعات من اللقاح، اللقاح لن ينتج بشكل تجاري بل سيكون بشكل إنساني لأنها جائحة عالمية تمس الانسانية، الدولة قدمت طلبا للاتحاد العالمي للقاحات حتى تكون لمصر حصة فيه عادلة وننتظر الرد الشركة اشارت أن ثمة كميات ستكون متداولة من اللقاح في سبتمبر حيث أنه في مراحل التجارب السريرية من الدرجة الثالثة على أن تتم الزيادة في الكميات المنتجة تدريجيا".