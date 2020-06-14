مستشار الرئيس: نستخدم "ريمديسيفير" حاليا في التجارب السريرية لـ كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إنَّ دواء "ريمديسيفير" موجود بالفعل ويُستخدم لعلاج بعض الأمراض الفيروسية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنَّه يتمّ استخدام هذا الدواء حاليًا في التجارب السريرية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ الإعلان عن نتائج هذه التجارب السريرية بعد انتهائها، موضحًا أنَّ شركة مصرية حصلت على حق تصنيع الدواء في مصر.

مستشار الرئيس: شركة مصرية حصلت على حق تصنيع دواء "ريمديسيفير" في مصر

وأشار إلى أنَّ لقاح جامعة اكسفورد هو الأقرب للظهور، مبينًا أنَّ الدول تضمن حصولها على حصة عادلة من اللقاحات عبر تنظيم الاتحاد العالمي للقاحات لذلك الأمر، موضحًا أنَّه سيتمّ إنتاج كميات من اللقاح تضمن وصوله لكل الدول بصورة عادلة.

مستشار الرئيس: نأمل ثبات إصابات كورونا ثم انخفاضها الفترة المقبلة

وأكّد أنَّ اللقاحات لا يوجد فيها احتكار ولا يسمح لأحد باستخدامها بطريقة تجارية، لافتًا إلى أنَّ الشركات المنتجة وجامعة أكسفورد تسعى لاستخدامه في بلاد كثيرة لتغطية أكبر قدر من بلاد العالم.

وعن ارتفاع أعداد الاصابات في مصر، أعرب "تاج الدين" عن أمله في الوصول لثبات عدد الإصابات للثبات ثم انخفاض أعداد المصابين بعدها.