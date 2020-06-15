مساعد وزير السياحة: مش مستعجلين على العودة.. بناخد وقتنا

أكّدت غادة شلبي مساعد وزير السياحة، أنَّ فتح الطيران هو أول خطوة لعودة السياحة الخارجية.

وقالت "غادة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنَّه تقرر فتح المطارات للسياحة الخارجية في 3 محافظات ساحلية.

وأوضحت مساعد وزير السياحة، أنَّه سيتمّ إعداد برامج ترفيهية لجذب السائحين، مشددة على أنَّ خالد العناني وزير السياحة والآثار أكّد "أننا لسنا متعجلين على عودة السياحة لمصر".

وأضافت: "الوزير قال مش مستعجلين وبناخد وقتنا وبنتبع الإجراءات الاحترازية وكل المنشآت السياحية اتعقمت، وابتدينا شغل بنسبة 25% لمدة أسبوعين، وزودنا لـ50% للفنادق المصرح لها".