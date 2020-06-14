تداول فيديو لنقل متوفية بكورونا على تروسكيل إلى المقابر في بسيون بالغربية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يتضمن نقل جثمان متوفية بفيروس كورونا على تروسيكل بمدينة بسيون بالغربية.

وتضمن الفيديو وجود 3 أشخاص على التروسيكل، وبينهم جثة مغطاة بكفن أبيض في كيس بلاستيكي يسير في احد الشوارع في مدينة بسيون.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالغربية، أن صاحبة الجثمان توفت صباح اليوم بفيروس كورونا بعد تدهور حالتها داخل العناية المركزة بمستشفى بسيون المركزي، وتم إبلاغ أهلها لإحضار سيارة إسعاف.

وأشار المصدر إلى تغسيل المتوفية وتكفينها طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها، ووضعها دخل كيس بلاستيكي، وتسليمها لذويها، غير أنهم لم يتكمنوا من توفير سيارة إسعاف، أو أي سيارة نقل موتى، ما اضطرهم لحملها على تروسيكل، ورافقهم الطب الوقائي ودفنها في مقابر أسرتها.