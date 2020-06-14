مستشار الرئيس: نحن في مرحلة حادة من عمر الفيروس.. يارب نتجاوزها بأمان

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ارتفاع أرقام الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن سجلت مصر اليوم 91 حالة وفاة، موضحًا أن الرقم يُعد كبير للغاية، وكذلك أيضًا أرقام الإصابات كبيرة، وتلك الأرقام تعكس وجود إصابات حادة، "نحن في مرحلة حادة من عمر الفيروس ونطلب من الله أن نتجاوزها بأمان".

وأضاف "تاج الدين" ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن هذه الأرقام تُعني أن الإصابات في طور التصاعد، وأرقام الوفيات يُعني وجود حالات حرجة وتصل متأخرة للمستشفيات، فارتفاع أرقام الوفيات يحتاج لمراجعة وتدقيق على مدار الأيام المقبلة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه تم التشديد على المحافظين بتنسيق عمل المستشفيات تجنبا لحدوث تكدس، وذلك عبر التنسيق الكامل على مستوى كل محافظة، كما أن مصر منذ اللحظة الأولى للإعلان عن عقار "الريمديسفير" تم التواصل مع الشركة المنتجة للعقار، وهناك كميات في مصر وستصل أخرى منه قريبًا لتدخل في نطاق التجارب الإكلينيكية السريرية لعلاج الحالات الحرجة، ومن ثم تضمينه ضمن برتوكول العلاج ويستخدم للمرضى في المستشفيات فقط.

وحول العلاج بالبلازما وفعاليته والجدل حولها قال: "البلازما عامل مساعد في العلاج من المتعافين ممن استطاع جهازه المناعي تكوين أجسام مضادة وليس وحده العامل الوحيد الذي يستخدم للعلاج ولكنه عامل مساعد، ويتم استخدامه بطريقة علمية وفنية دقيقة وتحتاج لدراسة مستفيضة".