رئيس شعبة المستلزمات الطبية: بوابات التعقيم فنكوش ومالهاش أي قيمة

فجر الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات مفاجأة بخصوص بوابات التعقيم.

ووصف عزت خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، هذه البوابات بأنها: "بوابات الفنكوش" مضيفًا: "مالهاش أي قيمة ومصر الوحيدة اللي عندها البوابات دي وإحنا اللي اخترعناها"، معتبرًا أنها كانت فكرة ظريفة في البداية لعدم معرفتنا بطبيعة الفيروس.

وحذر عزت من خطورة هذه البوابات والمشاكل التي قد تسببها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دليل علمي أو طبي على فاعليتها محذرًا من تأثير مواد التطهير على الجلد والوجه وأيضًا الملابس.

وفي سياق متصل حذر عزت من خطورة الكمامات الطبية مجهولة المصدر، مشددًا على أن الكمامات يجب أن تصنع بطريقة طبية مخصصة ناصحًا المواطنين باستخدام الكمامات القماشية على أن تخصص الكمامات الطبية للطواقم الطبية ولكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمرضى.