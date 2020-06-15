استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأحد، مع رؤساء الأحياء، لمناقشة ومتابعة الجهود الجارية لإزالة التعديات والإشغالات، وسير العمل بعدد من المشروعات.

وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء، خلال الاجتماع، بالتيسير على المواطنين أثناء دفع إيجارات الوحدات السكنية والمحلات من خلال زيادة عدد ساعات العمل، مشددا على استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة.

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الجارية، موجها بدراسة نقل منفذ الحي الإماراتي على محور 30 يونيو بالتنسيق مع أمن الموانئ.