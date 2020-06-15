أستاذ مساعد بجامعة براون: ارتداء الكمامات بأمريكا أظهر فاعلية كبيرة

وجه الدكتور صلاح الدين الحماصي، أستاذ مساعد بجامعة براون، آخر تطورات الأبحاث العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية، عدة نصائح للشعب المصري، لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه يجب ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأمريكيين عندما ارتدوا الكمامات قلت أعداد الإصابات للغاية.

وأضاف، أن نتائج ارتداء الكمامات ظهرت في شهر ونصف، معربًا عن تمنيه أن يصبر المواطنين في مصر على ارتداء الكمامات.

وتابع: "يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بالكحول أو بالمياه والصابون"، مشيرًا إلى حدوث تطورات كثيرة على مستوى استخدام بروتوكولات العلاج والبروتوكول يتغير لأنه مرض مستجد، كما أن المستشفى التي يعمل بها تستخدم العلاج بالبلازما.