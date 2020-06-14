الإنتاج الحربي تنتج 3 أنواع من الكمامات.. سعرها بين 4 و20 جنيها

قال المهندس محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية مصنع 81 الحربي، إنّ الشركة تنتج مطهرات وبويات مقاومة للبكتيريا، و3 أنواع من الكمامات، لتلبية احتياجات المواطنين في هذه الفترة الحرجة التي يشهدها العالم كله بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ الشركة تنتج كمامات مشابهة لطراز "إن 95"، بمرشح بسعر 20 جنيها للكمامة، ودون مرشح بسعر 15 جنيها، مؤكدا أنّ منتجات الشركة بشكل عام تُطرح بسعر التكلفة.

وأوضح أنّه يتم التعاون في إنتاج الكمامات الطبية (الثلاث طبقات) بين الشركات (18، 45، 81، 300، 360)، التابعة جميعها لوزارة الإنتاج الحربي، وشركة IMUT، شركة قطاع خاص، والتي يحتاج الأطباء والممرضين لارتدائها خلال عملهم، خاصة خلال إجراء العمليات الجراحية، ويتم توفيرها للمواطنين بالمنافذ والمعارض بسعر 4 جنيهات للكمامة.

وأشار إلى إنتاج شركته لمطهر للأسطح والأرضيات، الذي يحتوي على مادة فعالة مقاومة للميكروبات والفيروسات، مبنية على أملاح الفضة ومحسنات أخرى، متابعا أنّه منتج مصري 100% قائم على تقنية "النانوتكنولوجي" للحماية من الفيروسات والميكروبات، ويوجد في 3 تركيزات مختلفة وهي (بلس 800، وبرو 1500، وألترا 2000).

وأوضح أنّ بعضها تستخدم على أرضيات المنازل والمفروشات والملابس، موضحا أنّ تلك المنتجات فعالة لمدة 24 ساعة كما أنّها صديقة للبيئة.

ولفت إلى إنتاج الشركة مطهر آخر لتطهير الحمامات والمنازل والحدائق والأماكن العامة ومزارع الدواجن، تحت اسم "هليوسيف Heliosafe"، ويتم توفيره في 3 سعات (4، 10، 20) لترا، وهو فعال لمدة 10 أيام بسعر يتراوح بين 30 و65 و120 جنيهاً.

وأشار إلى إنتاج بويات مقاومة للبكتريا لمدة 3 سنوات، ويتم التعاون مع شركة لإنتاج أول دهان مصري 100% مقاوم للميكروبات بتقنية النانوتكنولوجي لخلق بيئة صحية للمواطنين.

ولفت إلى إنتاج مواد تستخدم كمطهرات للمزارع والمستشفيات وصناعة الأخشاب والصباغة، وآخر يستخدم في صناعة الأدوية، وصناعات الأسمدة واللواصق.