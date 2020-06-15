صاحب صيدلية يعلق على لعق شخص الزجاج بفمه: "قد يكون مختل"

حكى الدكتور محمد العياري، صاحب أحد الصيدليات في طنطا، تفاصيل الفيديو المتداول لشخص يلعق زجاج صيدليته.

وقال العياري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هذا الشخص متسول محترف، وطلب مالا من الصيدلي الموجود في الصيدلية، "قاله هات فلوس وأنا همسح لك الإزاز ومسحه بفمه".

وتوقع العياري، أن يكون هذا الشخص مختل نفسيًا مشيرًا إلى أنه أبلغ الجهات الأمنية وتواصلوا معه لمحاولة الوصول لهذا الشخص والتحقيق معه.

وأشار أنه نشر الفيديو متعمدًا حتى يأخذ العملاء حذرهم أثناء التعامل مع الصيدلية مؤكدًا أن الصيدلي رش مكان لعق هذا الشخص بالمطهرات.