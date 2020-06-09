القبض على مدير صيدلية للاتجار في بروتوكول علاج كورونا

ألقت اجهزة الأمن القبض على مسؤول عن شركة لإدارة الصيدليات كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي لإدارته الشركة ومزاولته مهنة صيدلى "بدون ترخيص" وحيازته لكمية من العقاقير والأدوية المُدرجة ضمن البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا "بدون تصريح" بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عُثر بداخل الشركة على (100) حقيبة أدوية ومستلزمات طبية.. وأقر بإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلاً الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.