محافظ البحر الأحمر: سحب تراخيص الفنادق المخالف للإجراءات الاحترازية

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن عملية الاستعدادات لعودة السياحة مرة أخرى كما يقال بلغة الكورة هي عملية تسخين لبدء استقبال أول رحلة طيران تأتي لنا، لافتا إلى أن هناك 3 طائرات قادمة من بلجيكا يوم 26 من الشهر الجاري وتبدأ المنظومة في العمل بشكل كامل.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أنه قد تم الوصول إلى نسبة اشغال قبل الإغلاق بنسبة 70%، وحققنا نسبة نجاح لم يتم تحقيقه العام الماضي، ونأمل أن نستعيد هذا النجاح مرة أخرى، مشيرا إلى أن الفيديو الذي أثار الجدل أمس على السوشيال ميديا من فندق فتح الشواطئ أمام بعض النزلاء وتجمعوا ورقصوا وأنه تم اتخاذ إجراء ضد هذا الفندق أمس في الحال بعد وصول الفيديو له عن طريق سحب تراخيص هذا الفندق، مؤكدا على ضرورة عدم إعطاء الأمور أكثر من حجمها لأنه خطأ غير متعمد بشكل كبير "كان هناك شخص مشغل أغاني والناس بدأت تلتفت وتمتزج معه".

وتابع، أنه تم التحذير كثيرا قبل الفتح، وتم غلق الفندق وأتمنى أن يكون عبرة لكل منشأة سياحية وتكرار هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال سيتم اتخاذ إجراءات عنيفة ضد المخالفين.