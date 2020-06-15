في رسالة عبر "الوطن".. سائحة ألمانية: السماح بزيارة مصر أشبه بالعودة للوطن

حرك قرار عودة السياحة الخارجية، تزامنا مع قرارات الدولة بفتح حركة الطيران واستعداد الفنادق لاستقبال السياحة الخارجية، مشاعر العديد من السائحين الأجانب والذين عبروا عن اشتياقهم للعودة إلى مصر، خاصة من جانب السائحين المعتادين على التردد على زيارة المدن السياحية المصرية عدة مرات في السنوات السابقة.

وأرسلت السائحة الألمانية بيانكا رسالة من ألمانيا عبر صفحات "الوطن" قائلة: "متى سيتم السماح لي بالسفر إلى مصر؟ فإنها أشبه بالعودة إلى الوطن، حيث كان لدي خطة للعودة إلى فنادق مرسى علم قريبآ، خاصة زياراتي إلى مصر كانت بانتظام منذ عام 2010، ولم تنقطع حتى الظروف الراهنة لفيروس كورونا، ولدي ذكريات جميلة في الغردقة ومرسى علم، ولدي أصدقاء مصريين جيدين، وأنا على اتصال دائم بهم".

وواصلت السيدة الألمانية في رسالتها، "أود حقاً أن أعود وآمل أن تتحقق أمنيتي هذا العام. خاصة مع اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لقضاء عطلة آمنة ومريحة للضيوف، ويتطلع العديد من السائحين بالفعل إلى العودة إلى مصر ولكن للأسف علينا أن نتحلى بالصبر وننتظر، ولكن الأمن يأتي أولاً، آمل أن نبقى جميعاً بصحة جيدة وأن نراكم مرة أخرى قريبا".

وكشف عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية بمرسى علم أنه بمجرد نشر تقرير "الوطن"، عن عودة السياحة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي، أجج مشاعر الأجانب ولاقى فرحة ََسعادة واستحسان عدد من الأصدقاء الأجانب له في عدد من الدول الأجنبية والمترددين على مصر سنويا للإقامة بفنادق البحر الأحمر. موضحا أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال السياحة الخارجية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارتا السياحة والآثار والصحة وغرفة المنشآت الفندقية.

وأشارت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالغردقة، في تصريح صحفي، أن الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر التي تستقبل نزلاء سياحة داخلية مستعدة لاستقبال سياحة خارجية بنفس الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء، وقامت لجان التفتيش المكونة من وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية بالتفتيش عليها ومنحها شهادة السلامة الصحية والتي وصل عددها 91 فندقا.

وأوضحت "منال" أن مسؤولي مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أكدوا على أنه لا اشتراطات وضوابط جديدة خاصة بالفنادق والقرى السياحية لاستقبال السياحة الخارجية بداية من شهر يوليو المقبل، حسب إعلان مجلس الوزراء بفتح حركتي السياحة والطيران الخارجية.

وأشار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن السياحة والطيران، مستعدون للعودة مرة أخرى ابتداء من أول يوليو المقبل، قائلا "لا نتوقع قدوم عشرات آلاف السائحين ولكن مصر مستعدة وتعلن استقبال السائحين بشكل آمن وفي ظروف آمنة بعد تجربة شهر ونصف سياحة داخلية مع الضوابط الاحترازية".

وأكد "العناني"، أن السياحة الداخلية تعمل الآن بطاقة 50%، ومن يخالف التعليمات من الفنادق والمنشآت السياحية يتم غلقه على الفور.

وتابع أن عودة السياحة ستكون ببطء خصوصا بعد معاناة شعوب العالم من الأزمات المالية، ولانعرف إذا كان السائحون يمتلكون سيولة مالية أم لا، ولا نعرف هل ستسمح بلادهم لهم بالسفر للخارج أم لا، وهل منظم الرحلات السياحية ستكون ضوابطه ملائمة أم لا، ولذلك تم عمل إجراءات تحفيزية بعضها لأول مرة مثل إعفاء التأشيرات السياحية للثلاث محافظات التي سمح لها بالعودة لاستقبال السياح، بالإضافة لتخفيض رسوم الخدمات الأرضية للطائرات وتقليل أسعار المناطق الأثرية وتخفيض سعر الوقود للطائرات