أستاذ بترول: الدولة المصرية اهتمت بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاديات البترول والغاز في كلية الهندسة جامعة السويس، إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمت خلال السنوات الماضية بقضية تحول مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول النفط والغاز.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه تم العمل خلال هذه السنوات على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، حيث تم استئناف تصدير الغاز إلى الأردن الشقيقة، وكذلك وصول الغاز من الحقول في شرق البحر الأبيض المتوسط لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.

ولفت كامل أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية مقرها القاهرة، وذلك خلال 12 شهرا فقط منذ طرح مصر لهذه المبادرة بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجي وصياغة سياسات إقليمية لاستغلال أمثل لإمكانيات الغاز في المنطقة بشكل يسهم في تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية.