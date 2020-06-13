الإثنين.. "البترول" تستعرض جهودها لمكافحة كورونا أمام "طاقة البرلمان"

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعا مهما، بعد غدٍ الاثنين؛ لمناقشة جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكد النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تابعت بصفة مستمرة وكانت على تواصل دائم مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لمعرفة دور الوزارة في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اللجنة تأكدت أن وزارة البترول والثروة المعدنية منذ بدء أزمة فيروس كورونا، اتخذت جميع الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا بعد تكليف المهندس طارق الملا لجميع الشركات والقطاعات التابعة للوزارة بضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن الوزير وجميع قيادات القطاع أجروا سلسلة من الزيارات والجولات المكوكية لجميع مواقع العمل والإنتاج وجرى عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات عبر الفيديو كونفرانس لإقرار ميزانيات الشركات.

وأشار إلى أن اللجنة تأكدت من التزام قطاع البترول بجميع القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بتخفيض العمالة بشرط ألا يؤثر ذلك سلبيا على الإنتاج، مؤكدا أن وزارة البترول نجحت بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في ذلك الأمر، وأكبر دليل على ذلك أنه لم تحدث أزمة واحدة في توفير جميع المنتجات البترولية لجميع المستهلكين سواء من الحكومة أو الأفراد.

وأضاف السويدي أن قطاع البترول يطهر باستمرار جميع المواقع والشركات والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، إضافة إلى عقد العديد من ندوات التوعية عبر الفيديو كونفرانس؛ لتوعية جميع العاملين في قطاع البترول بمخاطر فيروس كورونا، ومواجهة انتشاره وتشكيل غرف طوارئ رئيسية وفرعية؛ لمتابعة الإصابات واتخاذ جميع الإجراءات لعلاج المصابين والمخالطين لهم بتقديم أفضل أنواع الرعاية الصحية التي تتطابق مع معايير وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.