محافظ الإسماعيلية يترأس حملة لإخلاء سوق الجمعة القديم

ترأس اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، حملة مكبرة لإخلاء سوق الجمعة القديم، وخاصة المدخل الرئيسي للسوق ومحيط السكة الحديد وتقاطع شارعي الثلاثيني مع السكة الحديد ومنطقة السلم وكوبري عبور المشاة وإخلاء تلك المنطقة تماما من جميع الفراشات العشوائية وباعة الخضر والفاكهة وإعادة فتح الشارع الرئيسي بالسوق بعد أن ظلت تلك المنطقة تعاني لعشرات السنيين من العشوائية والتلوث البيئي والازدحام، وكانت تؤرق شعب الإسماعيلية لسنوات طويلة، بحضور اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وجمع كبير من القيادات التنفيذية والأمنية وبالتعاون والتنسيق التام فيما بين المحافظة بكامل أجهزتها وقيادات ورجال الأمن ورئاسة مجلس المدينة ورؤساء الأحياء.

ويأتي هذا تزامنا مع ما تم تنفيذه من خطة تطوير منطقة السوق بالكامل بالتعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، وبعد أن تم الانتهاء من تطويرالسوق بالكامل وبناء محلات جديدة ومتطورة ومجموعة كبيرة من الفروشات فضلا عما يجري تنفيذه من أعمال المرحلة الثالثة لتطوير السوق وتزويدها بكل المرافق الأساسية والخدمات ليكون سوقا حضاريا يليق بالمظهر المالي للمحافظة.

وسبق أن تم حصر جميع أصحاب الفروشات الباعة المقيمين بالسوق منذ سنوات وذلك استعدادا لبدء تسليمهم المحلات الجديدة والفروشات المتطورة.

ومن المقرر أن يتم رفع كفاءة وتطوير شبكة الصرف الصحي بالسوق وتطوير الشارع الرئيسي، والذي تم إعادة فتحه من جديد، وذلك لتيسير وتسهيل حركة مرور المركبات.