محافظ الإسماعيلية يقرر إلزام أصحاب المحال التجارية باستخدام صناديق مخصصة للقمامة

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية القرار رقم 408 لسنة 2020 بشأن إلزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بجميع أنواعها ومختلف أنشطتها ما بين مطاعم وكافيتريات وسوبر ماركت ومحلات بيع الملابس، بنطاق المحافظة وتوابعها باستخدام صناديق مخصصة لجمع القمامة والمخلفات الناتجة عن نشاط المحل والتعهد بنظافتها على الدوام.

وشدد على مراعاة غسلها بعد كل استعمال والقيام بتسليم ما بها من قمامة ومخلفات يوميا الى متعهد يرتبطون معه بمعرفتهم أوعن طريق تسليمها الى جامع القمامة التابع للمتعهد أو الجهة القائمة على أعمال النظافة العامة ويحظر إلقاء القمامة فى غير الأماكن أو الصناديق المخصصة لذلك ويشترط فى الأوعية المخصصة لحفظ القمامة والمخلفات أن تكون مصنوعة من مادة صماء ومعدنية أو ما يماثلها وخالية من الثقوب ولا تسمح بتسرب السوائل والفضلات.

وأشار المحافظ إلى أنة فى حال مخالفة أصحاب المحلات لهذا القرار تطبق عليهم العقوبات الجنائية المقررة بقانوني البيئة أوالنظافة العامة أو اى قانون أخر، ويتم غلق المحل بالطريق الإداري لحين إزالة أسباب المخالفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ودون الإخلال بأحكام قانوني البيئة والنظافة العامة.