بـ247 درجة.. محافظ الإسماعيلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، مقترح القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2021/2020، وذلك بعد الإطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس، ودراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن درجة القبول بالصف الأول بالمرحلة الثانوية العامة بلغ 247 درجة، فيما بلغ في المدرسة الثانوية الصناعية الفنية لتكنولوجيا المعلومات نظام الخمس سنوات 265 درجة، ومدرسة ابراهيم عثمان الفنية نظام الثلاث سنوات 260 درجة، والمدرسة الثانوية الصناعية للمعدات الثقيلة قسم لوجستيات 261 درجة، والمعدات الثقيلة 257 درجة، وأقسام ميكانيكية 254 درجة.

وبلغت درجة القبول بالمدرسة الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات 235 درجة، والمدرسة الفنية التجارية الفندقية نظام الثلاث سنوات 230 درجة، والمدرسة الثانوية الزراعية بالإسماعيلية نظام الثلاث سنوات 194 درجة.