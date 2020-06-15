برلماني: أصبت بكورونا بسبب الاستهتار.. والعلاج المنزلي أفضل خطوة

حكى اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جاءت بسبب سخريته من الفيروس القاتل وتعامله العفوي خلال بداية الجائحة.

وقال مقلد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "كنت بتعامل مع الأمر بشكل عفوي ورايح جاي، وكورونا كان مسار للسخرية بينا وبين بعض، وكنا بنتريق على البعض، وده كلام كان فيه شيء من الاستهانة غير العادية".

وأضاف أن استهانته بفيروس كورونا جعلته يصاب به، ومن ثم ينقل المرض إلى زوجته وابنه: "وابني نقل العدوى لزوجته وولديه، وندمت ندم شديد من صعوبة الموقف وألم المرض".

وأعرب عن حزنه الشديد، تجاه الفترة الماضية خلال حمله للفيروس، لدرجة دعته إلى التفكير في الموت، والاعتقاد بأن جثته سوف تحرق: "عشت في جو إني هموت وهيحرقوا جثتي، ربنا لا يقدره على حد"، مناشدا الجميع عدم الاستخفاف بفيروس كورونا، واتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها.

وأكد مقلد أنه تماثل للشفاء وزوجته وابنه وحفيده، ولكن مازالت زوجة ابنه وطفلها الرضيع يحملان الفيروس إلى الآن: "أنا ندمان، ولابد أن نستفيد مما حدث"، مشيدا بالعلاج المنزلي الذي اتبعه، مضيفا: "العلاج المنزلي أفضل خطوة أنا عملتها خلال مرضي".