عبلة الكحلاوي تشيد بالوزراء: يعملون بطاقة لم أرها في مكان آخر لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوى، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وهى تعمها حالة من الرعب الشديد، وعليه اتبعت كافة الإجراءات الطبية والاحترازية فى دار المسنين القائمة عليها، لافتة إلى أنه رغم من ذلك انتقلت الإصابة إليهم، وبلغ عدد من يحمل الفيروس 14 من إجمالى 70 مسن فى الدار.

وأضافت "الكحلاوى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن وزارتى الصحة والتضامن بذلتا مجهوداً كبيراً فى علاج المرضى، الأمر الذى أسفر عن تحسين الحالة الصحية للمرضى والحمد لله سبحانه وتعالى على ذلك.

وأشارت "الكحلاوى"، إلى أن الحكومة تعمل بجهد كبير لا مثيل له فى خاصة فى ظل جائحة كورونا، وتابعت: "الوزراء يعملون بطاقة لم أرها فى مكان آخر".

ودعت "الكحلاوى"، الجميع إلى المحافظة على مصر، واتباع التعليمات الطبية والاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، وتابعت:"حافظوا على بلدكم".